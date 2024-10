Godzilla Minus One volta aos cinemas em versãoem preto e branco

A versão preta e branca de Godzilla Minus One será exibida nos cinemas brasileiros no dia 3 de novembro em comemoração dos 70 anos do monstro, que fez sua primeira aparição em 1954. Dirigido e roteirizado por Takashi Yamazaki, o longa foi vencedor do Oscar de Melhores Efeitos Visuais em 2024, tornando-se o primeiro filme da franquia japonesa a conquistar um Oscar e a primeira produção de língua não-inglesa a vencer nesta categoria.

Sucesso de bilheteria e crítica mundial, o filme se passa em um Japão devastado após o término da Segunda Guerra Mundial. A crise no pais aumenta quando Godzilla surge e eles tem que enfrentar o grande monstro.

Segundo o diretor, o diferencial do filme é que o colorista teve o cuidado e o tempo necessários para passar por um processo cuidadoso e muito complexo para fazer com que o personagem se tornasse realista, documental e assustador. "Mesmo já tendo visto Godzilla muitas vezes, sentimos que apareceu algo completamente diferente nesta versão. Então isso não é só para quem gostou de Godzilla Minus One, é também para aqueles que estão assistindo pela primeira vez. Eles definitivamente deveriam ver essa versão em preto e branco, especialmente a cena inicial em que Godzilla aparece no meio da noite — é tão assustador que fez meus joelhos tremerem!” diz Yamazaki.