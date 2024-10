Netflix Brasil tem programação recheada de novidades em novembro

A Netflix Brasil traz novidades para o streaming no mês de novembro, com filmes e séries inéditos e novas temporadas. As produções em destaque são Senna, minissérie original que conta a história de Ayrton Senna, interpretado por Gabriel Leone. A estreia está prevista para 29 de novembro. Também está programada a segunda temporada de Arcane, animação inspirada no universo do jogo League of Legends, com episódios nos dias 9, 16 e 23.

Outer Banks e Cobra Kai estão de volta com a segunda parte da 4ª e da 6ª temporadas, nos dias 7 e 15, respectivamente. Os lançamentos de séries continuam com Nova Cena, uma competição de rappers brasileiros (12/11) e Contagem Regressiva: Jake Paul vs. Mike Tyson, que acompanha a rotina dos lutadores em preparação para se enfrentar (7/11). A luta será transmitida ao vivo, no dia 15, às 22h.

Em filmes, a plataforma vai lançar três dramas originais e vai entrar no clima do Natal com quatro comédias românticas temáticas. Para a criançada, o filme Enfeitiçados sai dia 22 de novembro. As novidades incluem ainda produções coreanas originais, documentários e muito mais.