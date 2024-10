Brasília recebe o 1º Festival gratuito de Teatro Brasileiro

Brasília recebe, até quinta-feira (31/10), o Festival Sesi de Teatro Brasileiro — Cenas Monólogos. Com oito espetáculos que vão da comédia ao drama e com nomes como Rita Elmôr, Micheli Santini, Adriana Lodi, Rodrigo Sant’Anna e Helga Nemetik, as peças estarão em cartaz no Sesi Central Park (Plano Piloto) e no Centro Cultural Sesi de Taguatinga.

A realização do projeto tem o apoio do Departamento Nacional do Sesi, em fomento a ações culturais, e traz monólogos ainda não apresentados na capital e com diversos estilos de linguagens. Dentre eles, Clarice Lispector & Eu — O mundo não é chato. A peça é uma reflexão amorosa sobre a vida da eterna escritora encenada pela atriz Rita Elmôr. O ator Rodrigo Sant”Anna, conhecido por personagens da TV como Valéria Vasques (Zorra Total) e a dona Graça, do Tô de Graça, vem para Brasília para apresentar também de graça o monólogo Topa uma Segunda?!. A peça fala sobre sexo de maneira irreverente e divertida

“Por acreditar no poder do teatro e da cultura brasileira nós propomos o Projeto Sesi de Teatro Brasileiro, que visa fomentar essa vivência cênica com as produções brasileiras e com a cena cultural local. Nessa primeira edição, que conta com o fomento do Programa Nacional de Cultura, valorizamos os espetáculos de monólogos, visando dinamizar melhor essa engrenagem de dois espetáculos por noite e realizando uma curadoria para dialogar com diversas vertentes cênicas”, destaca o gerente de cultura do Sesi-DF, Felipe Moura.





Serviço

Festival Sesi de Teatro Brasileiro – Cenas Monólogos traz

Até quinta-feira (31/10), no Centro Cultural Sesi de Taguatinga (QNF 24, Taguatinga Norte) e Sesi Central Park (SCN Qd 1 Bl E Ed. Central Park - Asa Norte, Brasília). Entrada gratuita mediante 1 KG de alimento não perecível. Mais informações e classificação por espetáculo no site: https://www.sesidfcultural.org.br/sesi-cenas-monologos/