Dupla Margaridas lança música e videoclipe nesta sexta (25/10)

O videoclipe da música Coração parou, das Margaridas, foi lançado nesta sexta-feira (25/10). O conteúdo é a conclusão de curso do Projeto MTV, que capacita jovens das regiões administrativas do DF ao oferecer qualificação gratuita em audiovisual. O vídeo, produzido por alunos do Centro Educacional 3 de Sobradinho, está disponível nas redes sociais e no canal do YouTube da iniciativa.

Formado pelas cantoras e irmãs Sabrina e Maria Paula Soares, o duo une diferentes estilos musicais em letras românticas e animadas. Desde apresentações de MPB ao hip hop, a dupla tem conquistado fãs pelos palcos do DF. Nascidas em Taguatinga, as artistas batizaram a dupla com o “Margaridas” em homenagem à mãe.

Com a supervisão dos professores e diretores Luringa e Cadu Andrade, o videoclipe se desenrola dentro da própria escola, que serve de cenário para a história contada na canção.