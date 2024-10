"A imaginação é minha maior aliada", afirma Lucas Wickaus, de Mania de você

Quando começa um novo trabalho, a primeira coisa que o ator Lucas Wickhaus faz é imaginar o universo que esse personagem está inserido, o que está em volta dele, e, depois, observar pessoas ao seu próprio redor que acredita que tem algo a ver com ele. "Fico atento a tudo o que acontece em minha volta para tentar achar alguma semelhança. Observo muito as pessoas que também cruzam meu caminho. Assisto a alguns filmes, ouço músicas. Para o Iarley, por exemplo, ouvi muito trap e funk", observou o intérprete do personagem que está no ar em Mania de você. "Para além do estudo prático do texto, a imaginação é a minha maior aliada na construção de um personagem", acrescentou o jovem artista, que estreia com um papel fixo em uma novela da TV Globo.

Iarley é um rapaz que adora um jogo de sedução e não leva nada a sério na vida. Ele engana todo mundo dizendo que cursa uma faculdade, mas, na verdade, usa o dinheiro para outros fins. Ao longo da trama, seu destino de se cruza com o de Bruna (Duda Batsow) e Lucas acredita que o malandro pode ter uma redenção por amor. "Torço por isso. Acho que o amor ainda é a arma mais poderosa de transformação pessoal e social também", defende.

Lucas Wickaus é Iarlei em Mania de você (foto: manoella mello/globo)

Estreante em um papel fixo em novela na Globo, Lucas é formado pela Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo (ECA-USP) e participou de inúmeros espetáculos, como o musical Marrom, que conta a história da cantora Alcione, de Miguel Falabella, Isto é um Negro?, com direção de Tarina Quelho, Garrincha, texto de Darryl Pinckney, e A falecida, de Nelson Rodrigues. No cinema, atuou nos filmes Onde quer que você esteja e dos curtas Febre e Estamos todos na sarjeta, mas alguns de nós observam as estrelas. Ele também rodou recentemente os curtas Terra e A perdição de Lázaro, com previsão de estreia em festivais em 2025. Já na TV, brilhou na série O som e o tempo, exibida pelo canal Brasil, Juacas, exibida pela Disney Channel, e em O coro, de Miguel Fababella disponível na Disney +.

"Eu tive a alegria de fazer O coro, série criada e dirigida pelo Miguel Falabella, meu primeiro grande trabalho, onde aprendi muito, conheci amigos e parceiros incríveis e talentosos. Foi meu primeiro protagonista no audiovisual, onde pude ter tempo e dedicação para criar um personagem com humanidade e subjetividade, foi uma oportunidade de entender como set de filmagem funciona. O Miguel tem essa característica de lançar gente nova, de ensinar, de compartilhar o grande conhecimento que tem com a galera que está chegando. Foi certamente uma escola. Muito divertida por sinal", declarou o ator de 29 anos, que, em breve, também poderá ser visto na novela Dona Beja, na Max.