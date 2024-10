Ator de Mania de Você fala de sexualidade: "aberto às experiências"

O ator da novela Mania de Você, Jaffar Bambirra, de 25 anos, falou sobre a sua sexualidade, na última quinta-feira (24). Durante uma entrevista ao Gshow, o artista revelou que está "aberto às experiências". O ator vem ganhando o público com o seu personagem, Iberê.

"É um lugar leve, de desejo, de vontade e muito individual. Não temos que julgar ao outro. Eu me considero uma pessoa heterossexual, mas sou superaberto para as experiências que me acontecerem durante a vida. Temos muitas coisas fixadas na nossa cabeça que não precisam ser", opinou ele.

E disse mais. "A vida é tão fluida que as coisas podem acontecer e você não tem que se fechar", finalizou. No entanto, as cenas com o galã Chay Suede tem dado o que falar entre os noveleiros. Uma suposta tensão sexual entre os personagens tem levantado rumores de um possível romance na trama.

Nas redes sociais, os internautas comentaram sobre as declarações do ator. "Gente, os héteros são hoje uma minoria! E isso não é uma crítica. Que bom que as pessoas estão se assumindo, se aceitando, se reconhecendo", comentou um usuário. "Está certíssimo, vida leve e aproveita tudo que for bom", comentou mais um.

Vale ressaltar que, Jaffar Bambirra iniciou a carreira aos 14 anos, numa participação na versão brasileira de "Rebelde". Depois, cursou a Escola de Atores Wolf Maya, e em paralelo se dedicava à música, com um canal no YouTube.