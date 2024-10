Thiago Oliveira fala sobre mudança do esporte para entretenimento

"Foram 12 anos, mas dentro de mim o lado do entretenimento gritava. Eu sabia que essa oportunidade iria chegar e eu abracei", contou à CARAS - (crédito: Reprodução/ Instagram/@thioliveiras)

Thiago Oliveira, um dos apresentadores do É de Casa, admitiu que o seu caminho para o entretenimento na Globo era algo bastante esperado.

"Sempre soube que eu viveria um período no esporte. Foram 12 anos, mas dentro de mim o lado do entretenimento gritava. Eu sabia que essa oportunidade iria chegar e eu abracei", contou à CARAS.

"É continuar fazendo o que eu amo, me comunicar com o Brasil, com a família brasileira. Esse é um dos maiores desafios, porque o País é diverso e a gente não conhece tudo. O desafio é tentar conhecer cada vez mais o Brasil e estar mais presente na casa das pessoas", comentou.

O apresentador global também confessou que sonha alto e não se envergonha disso. "Eu sei de onde vim, aonde quero chegar e por que quero chegar! Quando você é focado, não pode ter vergonha de dizer que imaginava chegar aonde queria e se você é humilde na essência, precisa, sim, comemorar suas conquistas. E eu aprendi isso recentemente, porque eu não comemorava. Vim de uma família humilde, da periferia e, quando conquistava algo, ficava até com medo de celebrar", explicou.

