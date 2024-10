Duda Reis conta que descobriu sexo da filha de forma inusitada: "Sonho"

Aurora é fruto do relacionamento de Duda Reis com o cabeleireiro Du Nunes - (crédito: Reprodução/ Instagram)

Duda Reis, influencer, numa rede social, confesso que teve certeza que em sua primeira gravidez viria uma menina, após um sonho que teve com sua avó, que já faleceu.

"A minha vó entrou correndo no meu sonho e falou assim ‘eu estou com muita saudade de você, mas vim fazer uma coisa mais importante’. Ela estava com um terço, ajoelhou na minha barriga, fez uma oração, olhou pra mim e fala: ‘filhinha, a minha bisneta vai ser a coisa mais linda'", comentou ela, que espera Aurora, fruto do seu relacionamento com o cabeleireiro Du Nunes.

Na rede social, a influencer também comentou que tem enfrentado muita azia durante a gestação. "Cheguei no momento da gestação que muitos me disseram que iria chegar, o momento da azia. O enjoo passou. Gente, juro, parece que tem um vulcão dentro de mim cuspindo fogo", começou.

"É muita azia com comidas aleatórias, nem é comida que dá azia normalmente. É um mal-estar o dia inteiro. Ainda é menos pior que enjoo. O que mais me deixa triste com a minha azia é que eu queria comer tomate com azeite, sal e vinagre. Se eu comer isso, acho que é daqui para o hospital. Queria muito… Não vou comer, né? Tudo que eu gosto de comer é ácido, meu pai amado", completou.

