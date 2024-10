Duda Nagle sobre retornar às novelas: ‘Estou um pouco perdido’

O ator também comentou sobre sua relação com a filha, Zoe, fruto do seu antigo relacionamento com Sabrina Sato - (crédito: Observatorio dos Famosos)

Duda Nagle, ator, mandou a real se cogita retornar às novelas. Envolvido no podcast Os Nagle, com sua mãe, a jornalista Leda Nagle, ele comentou sobre o assunto.

"Quero muito voltar às novelas, mas confesso que estou um pouco perdido com esse novo momento da indústria… Tenho conversado com pessoas do meio e muitas mudanças estão em curso. Estou disponível e me atualizando de tudo", desabafou em entrevista à Quem.

O ator também comentou sobre sua relação com a filha, Zoe, fruto do seu antigo relacionamento com Sabrina Sato. Ele comentou ser um desafio diário.

"Meu dia a dia com a Zoe é muito alegre e prazeroso, apesar de ser desafiador. Me esforço ao máximo para estar com ela e manter a rotina dela. Moramos perto, o que facilita as coisas. Mas, como Sabrina e eu temos agendas que mudam com frequência, o mais difícil é manter a organização da guarda com antecedência e previsibilidade suficiente para que tudo saia da melhor maneira."

Duda Nagle também revelou que a filha se dá muito bem com Nicolas Prattes, o Rudá de Mania de Você, e atual noivo de Sabrina Sato. "Convivemos bastante quando não presencialmente, por chamada de vídeo. Ou até mesmo um mandando vídeo para o outro. Nos damos muito bem", comentou.

