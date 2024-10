Novo filme de Luca Guadagnino, ‘Queer’, ganha trailer inédito

Nesta terça-feira (29/10), Queer, novo longa-metragem de Luca Guadagnino (Rivais), ganhou um trailer inédito. O romance da A24 é protagonizado pelo ex-007, Daniel Craig, e por Drew Starkey, conhecido pelo trabalho na série original Netflix, Outer Banks. O lançamento chega aos cinemas americanos em novembro, mas ainda não tem data oficial para chegar ao Brasil.

Baseado na obra homônima de William S. Burroughs, William Lee é um expatriado estadunidense que vive à margem da sociedade e luta contra o vício em heroína. Até que conhece o jovem estudante Eugene Allerton, por quem se apaixona profundamente. O filme tem como pano de fundo a Cidade do México, na década de 1950.

O elenco também conta com o brasileiro Henrique Zaga, que interpreta Winston Moor, o cantor Omar Apollo e Lesley Manville. Guadagnino traz de volta diversos colaboradores de sua última obra, Rivais, como Justin Kuritzkes no roteiro, Trent Reznor e Atticus Ross na trilha sonora, Swayambhu Mukdeeprom na fotografia e Jonathan Anderson no figurino. A plataforma de streaming Mubi adquiriu os direitos de reprodução do filme na América Latina.