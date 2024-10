CarnaUOL divulga line up para a 10ª edição do festival, em fevereiro

Christina Aguilera será um dos destaques da programação do CarnaUOL 2025 - (crédito: Divulgação)

O CarnaUOL anunciou, nesta terça-feira (29/10), o line up para a 10ª edição, que ocorrerá em São Paulo, no dia 8 de fevereiro de 2025. Além de artistas brasileiros, o evento receberá, pela primeira vez, cantores internacionais. Christina Aguilera, Sean Paul e Steve Aoki serão os destaques do festival.

Leia mais: Dois escritores de Brasília são semifinalistas do Prêmio Jabuti

Belo, Ana Castela, Tony Salles, Matuê, DJ KVSH, DJ Sofia e Deekapz também animam o público na grande festa carnavalesca pop da capital paulista. A pré-venda de ingressos será realizada a partir desta terça-feira (29/10 e até quinta-feira (31/10) pelo site da Eventim. A venda geral será aberta, após essa data, na mesma plataforma.

Leia mais: Cine Perifa promove última edição do ano nesta quarta (30/10)

Neste ano, o festival de oito horas no Allianz Parque contou com nomes como Joelma, Daniela Mercury, Gloria Groove, Maira e Maraísa, Eva e Jammil e DJ Barbara Labres.