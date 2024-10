Alaíde Costa e Orquestra Sinfônica se apresentam no Teatro Plínio Marcos

Intérprete virtuosa, Alaíde Costa, presença rara nos palcos brasilienses, se apresenta, nesta quinta-feira, às 20h, no Teatro Plínio Marcos, Eixo Ibero-Americano, acompanhada pela Orquestra Sinfônica do Teatro Nacional, sob a regência do maestro convidado Joaquim França. O show, produzido pela GRV Música Media e Entretenimento, marca a retomada, 16 anos depois, do Projeto Pixinguinha, agora denominado Bolsa Pixinguinha, vinculada ao Programa de Difusão Nacional Funarte Rede das Artes, com o apoio do Ministério da Cultura.

Em plena atividade, aos 88 anos, a cantora paulistana selecionou para esse encontro do cancioneiro brasileiro com a música erudita, um repertório de clássicos que inclui Insensatez (Tom Jobim), Me deixa em paz (Monsueto Rodrigues e Ayrton Amorim), Voz de mulher (Sueli Costa e Abel Silva), Absinto (Fátima Guedes), Aos meus pés (João Bosco e Francisco Bosco) e Morrer de amor (Oscar Castro Neves e Luvercy Fiorini).

"Amo cantar com orquestra, porque comecei minha vida musical assim. O repertório que vou apresentar me deixa feliz mais ainda porque, pela primeira vez, terei a companhia da Orquestra Sinfônica do Teatro Nacional Cláudio Santoro, referência nacional no campo erudito", destaca a artista, que vai gravar um disco com Maria Bethânia para celebrar o legado de Dalva de Oliveira.

Aos 71 anos de uma carreira muito ativa, Alaíde já fez centenas de gravações, incontáveis espetáculos e lançou 28 álbuns. Atualmente, excursiona com três shows, demonstrando versatilidade e exibindo virtuosismo ao ser acompanhada apenas por um violão e, agora, tendo uma orquestra ao seu lado. Num desses shows, o Pérolas negras, divide o palco com as amigas Zezé Motta e Eliana Pitman, interpretando apenas músicas de compositores negros.

"Com certeza, será um espetáculo feito de momentos especiais e emocionantes, principalmente pelo fato de estarmos diante de uma das maiores intérpretes da música popular brasileira", ressalta o maestro. O evento guarda, ainda, uma feliz coincidência: "Alaíde Costa participou da primeira edição do Projeto Pixinguinha, em 1977, ao lado do flautista Copinha e do violonista Turíbio Santos", lembra Eulícia Esteves, diretora de música da Funarte.

Alaíde Costa e Orquestra Sinfônica do Teatro Nacional Cláudio Santoro

Espetáculo quinta-feira, às 20h, Teatro Plínio Marcos ( Eixo Ibero-Americano Eixo Monumental), pelo projeto Bolsa Pixinguinha. Acesso gratuito, mediante a retirada de ingressos no Sympla