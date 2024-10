Após críticas, lançamento da música póstuma de Liam Payne é adiado

Uma conta de atualizações não oficiais sobre Liam, comandada por fãs, disse que foi informada que a família do cantor não teria apoiado o lançamento. “Achamos absolutamente repugnante ver alguém tentando lucrar com o falecimento dele e alegando fazê-lo como uma homenagem”, escreveu a conta, no X. “Em respeito a Liam e à família dele, também não apoiaremos esse lançamento.”

We have been informed that Liam's family is NOT supporting the release of "Do No Wrong".



We find it absolutely disgusting to see someone trying to get profit off his passing and claiming to do it as a tribute.



As respect to Liam and his family, we won't support this release…