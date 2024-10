Beatles ‘64, novo documentário de Scorsese, ganha data de lançamento

Dirigido por David Tedeschi e produzido por Martin Scorsese, o documentário Beatles ‘64 ganhou, nesta terça-feira (29/10), data de estreia. Em 29 de novembro, o filme chega exclusivamente no catálogo do Disney+, com arquivos exclusivos da primeira viagem do grupo aos Estados Unidos. Paul McCartney também assina a produção do longa.

Desde sua chegada à cidade de Nova York, em 7 de fevereiro de 1964, até sua volta ao Reino Unido, a banda britânica foi recebida por milhares de fãs e tomou conta do país norte americano. As filmagens escolhidas para a montagem da obra revelam o impacto de The Beatles na música e os bastidores de apresentações icônicas que realizaram durante a visita. Além disso, o documentário se aprofunda na amizade entre os integrantes John Lennon, Paul McCartney, George Harrison e Ringo Starr, durante um período de fama intensa e inimaginável.

Leia também: Por que estudantes coreanos estão com medo de 'APT', música de Rosé e Bruno Mars

As imagens foram gravadas pelos pioneiros Albert e David Maysles e restauradas em 4K pela Park Road Post. Também foram incluídas entrevistas recentes com Paul e Ringo sobre o impacto dessa época em suas vidas e relatos de fãs que foram transformados pelos Beatles e sua arte.

Leia também: 10 obras para ler no Dia Nacional do Livro