Exposição 'Nada sobre nós, sem nós' encerra projeto de inclusão pela arte

O projeto Vivências inclusiva demonstra o quanto a arte pode servir de ponte entre as diferenças e fortalecer a representatividade de pessoas com deficiência no campo cultural. A mostra ficará aberta à visitação no Espaço Renato Russo, de 5 a 30 de novembro.

Como parte do projeto, a exposição Nada sobre nós, sem nós! tem como tema a beleza e a delicadeza da natureza, capturada pelos alunos do Instituto Nossa Senhora do Brasil (INOSEB), da APAE Sobradinho e da Associação dos Surdos do Gama. Sob a supervisão da fotógrafa e educadora Isabella Gurgel e do fotógrafo Eraldo Peres, os participantes tiveram a oportunidade de aprender conceitos essenciais da linguagem fotográfica e técnicas básicas da arte fotográfica. “O que esses alunos conseguiram fazer é incrível. Eles capturaram a essência e o espírito vibrante da natureza no Parque Olhos D'Água, revelando uma sensibilidade estética impressionante”, comenta Isabella Gurgel.

Juju Peres, idealizadora do Vivências Inclusivas, também participou das saídas fotográficas e terá obras na exposição. Ela reforça o objetivo do projeto: “Queremos romper barreiras culturais e criar oportunidades de aprendizado e desenvolvimento para pessoas com deficiência, como eu, contribuindo para sua inserção no mercado de trabalho”.





Serviço

Nada Sobre Nós, Sem Nós!

De 5 a 30 de novembro, de terça a domingo, das 10h às 20h, no Espaço Renato Russo (Asa Sul Comércio Residencial Sul 508 Bloco A - Asa Sul).