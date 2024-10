Prêmio literário Anna Maria Martins 2024 está com inscrições abertas

A União Brasileira de Escritores (UBE) abriu, nesta terça-feira (29/10), as inscrições para a 4ª edição do Prêmio Anna Maria Martins. Os interessados no concurso de contos devem se inscrever até o dia 30 de novembro pelo link www.ube.org.br/premio-anna-maria-martins-2024.

Para participar, é necessário ser residente no Brasil e maior de 16 anos. A obra precisa ser inédita, escrita em português e ter até 20 mil caracteres, incluindo espaços. Dentro da inscrição, será cobrada uma taxa de R$ 70 para o público em geral e de R$ 35 para associados da UBE.

Os nomes dos finalistas serão divulgados no dia 30 de dezembro. Os quinze primeiros colocados terão os seus contos publicados em um livro em 2025.