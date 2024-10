Conheça os jogos da PlayStation lançados para computador até 2024

A Sony tem tomado uma nova iniciativa para alcançar mais jogadores com seus exclusivos, colocando sagas consagradas como God of War e The Last of Us disponíveis também para os jogadores que tem como principal plataforma o computador.

O último título a chegar à coleção de jogos que saíram direto do PlayStation é Horizon Zero Dawn Remastered, uma versão do primeiro jogo com uma melhoria de gráficos que chega nesta quinta-feira (31/10) tanto para os donos de PlayStation 5, quanto para os donos de PC.

Confira a lista dos jogos da PlayStation que chegaram ao PC recentemente e os que ainda estão por vir:



God of War Ragnarök



Kratos e Atreus voltam para uma segunda aventura agora enfrentando os maiores algozes da mitologica nórdica, Thor e Odin. (foto: Reprodução/Sony PlayStation)

A aguardada continuação de God of War (2018), God of War Ragnarök segue Kratos e Atreus em uma nova jornada pelos Nove Reinos em busca de respostas. Enquanto o Ragnarok se aproxima, forças asgardianas se preparam para a batalha que poderá causar o fim do mundo. Recém-lançada, a versão para PC inclui também a DLC de modo roguelike Valhalla.

Ghost of Tsushima - Versão do Diretor

A Lenda do Fantasma também já teve uma continuação anunciada que deve chegar em 2025. (foto: Reprodução/Sony PlayStation)

Em Ghost of Tsushima, acompanhamos Jin Sakai, um samurai determinado a proteger sua terra natal, a ilha de Tsushima, durante a invasão mongol. O jogo combina um mundo aberto expansivo, duelos intensos de espada e uma narrativa que coloca Jin em um dilema moral entre honra e sobrevivência. A Versão do Diretor inclui a expansão Ilha de Iki com novas missões, além do modo multiplayer cooperativo Ghost of Tsushima: Lendas. A versão para computadores foi lançada em maio deste ano.

Horizon: Forbidden West - Edição Completa

A sequência da saga de Aloy traz dinâmicas novas ao mundo tribal com máquinas mortíferas. (foto: Reprodução/Sony PlayStation)

Lançada em abril deste ano para PC, a sequência de Horizon Zero Dawn segue Aloy em uma jornada para salvar o mundo de uma praga misteriosa. A história se passa no Oeste Proibido, um vasto e perigoso mundo pós-apocalíptico repleto de máquinas ameaçadoras e tribos hostis. A Edição Completa inclui a expansão Burning Shores, com uma nova história após a campanha principal, além de ferramentas inéditas como o gancho de escalada e um respirador para exploração subaquática.

Helldivers 2



O jogo multiplayer de tiro traz insetos como inimigos da liberdade e paródia um dos principais filmes dos anos 90, Tropas Estelares. (foto: Reprodução/Sony PlayStation)

Os defensores da Democracia retornam com mais ação em Helldivers 2. Diferente do primeiro jogo, agora em terceira pessoa, a sequência traz uma jogabilidade frenética com muita explosão e combates intensos. Trazendo uma nova experiência cooperativa de ação, o game foi lançado simultaneamente em fevereiro deste ano para PC e para PS5.

Until Dawn



O jogo de escolhas foi remasterizado e possivelmente ganhará uma sequência muito em breve. (foto: Reprodução/Sony PlayStation)

O clássico de 2015 da Supermassive Games está de volta recriado na Unreal Engine 5. Esta nova versão de Until Dawn traz uma perspectiva em terceira pessoa, com aprimoramentos visuais e jogabilidade renovada. Explore novos locais na Montanha Blackwood e descubra segredos inéditos com gráficos atualizados. O game chegou ao PC e PS5 em 4 de outubro.

Próximos lançamentos

LEGO Horizon Adventures

A Lego se uniu a Sony para contar uma história entre os dois jogos de Horizon da forma maís lúdica que os blocos de montar permitem. (foto: Reprodução/Sony PlayStation)

Desenvolvido pela Guerrilla Games e Studio Gobo em associação com The Lego Group, LEGO Horizon Adventures fica disponível em 14 de novembro para PC - além de PS5 e Nintendo Switch. Como uma entrada spin-off na série Horizon, o jogo reinterpreta os eventos em Horizon Zero Dawn (2017) em um mundo aberto. O jogo já pode ser adquirido para a plataforma PC em pré-venda na Epic Store e Steam.

Outros lançamentos da PlayStation para PC:

Days Gone

The Last of Us Part I

Death Stranding Director’s Cut

Horizon Zero Dawn - Complete Edition

Horizon Zero Dawn Remastered

God of War

Marvel’s Spider-Man Remastered e Miles Morales

Uncharted: Coleção Legado dos Ladrões

Detroit: Become Human

Sackboy: Uma Grande Aventura

Returnal

Ratchet & Clank: Em Uma Outra Dimensão