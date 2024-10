Horizon Zero Dawn: Remastered é a coroa no ano mais fraco do PlayStation

A Guerrilla Games traz uma versão com gráficos 4K para atrair os usuários da nova geração para o início da história de Aloy e seu mundo com máquinas que simulam animais. Em 2022, a sequência do primeiro jogo chegou à nova geração, utilizando um motor gráfico melhor aprimorado para desempenhar gráficos mais bonitos no PlayStation 5, esse que é utilizado novamente, no melhor estilo The Last of Us Part 1, um remake do primeiro com o motor gráfico do segundo.

Mesmo jogo, novos gráficos



Com 30 dev kits usados, novos gráficos foram revisados intensamente para chegar a perfeição. (foto: Reprodução/Sony PlayStation)

Acima de tudo esse não é texto para desclassificar o trabalho de quem passou horas checando luz e iluminação nessa nova versão do jogo, atualizando modelos, texturas, etc., esse trabalho é extremamente bem feito, não existe discussão sobre essa qualidade, o foco aqui foi tentar refletir do porquê era necessário um Remastered de Horizon: Zero Dawn.

Horizon: Zero Dawn, sem dúvida foi um dos exclusivos que dizia a que veio o PlayStation 4 e a oitava geração de consoles, com seu tema inovador e gráficos absurdos para época e um gameplay baseado em jogos de aventura como a nova levada de Tomb Raider, o jogo vendeu quase 25 milhões de cópias até o início de 2023, mostrando que Guerrilla ainda estava forte no mercado mesmo depois de encerrar sua série principal Killzone, de forma desastrosa com Killzone: Shadow Fall, que vendeu pouco mais de 2 milhões de cópias e foi duramente criticado.

No jogo, controlamos a caçadora Nora, Aloy em sua jornada para descobrir o passado de um mundo que parece tribal, mas, na verdade, é um futuro distópico, onde os ser humanos vivem novamente em tribos e cultuam deuses, sobrevivendo enfrentando criaturas tanto de carne e osso, quanto de metal. Além disso, o jogo conta com uma árvore de habilidades para melhorar as perícias de Aloy, misturando alguns elementos de RPG e exploração para conseguir mais recursos, assim podendo criar novas armas e armaduras.



Marketing foi desleal



Para aqueles que pediram a Sony trocou o modelo "feio" da Aloy criança. (foto: Reprodução/Sony PlayStation)

Uma das “estratégias” adotadas pela Sony para tentar vender Horizon: Zero Dawn Remastered foi retirar o jogo original dos PlayStation Hits em sua loja digital, essa categoria criada para jogos lançados há um tempo considerável e que empresa considera um jogo “Must Play” (Em tradução livre, jogos que tem que jogar), esses títulos ganham um desconto para serem mais acessíveis a novos donos do console, o custo do jogo era R$99,50 e com anúncio do Remastered pulou para R$199,50, um aumento absurdo de praticamente outro jogo no preço do título original. Talvez ele tenha sido feito para colocar o preço de R$249,99 do Remastered mais atraente para o consumidor, já que os gráficos estão refeitos para o PlayStation 5, mas é uma vergonha remover a decisão do consumidor. E o aumento não foi só no Brasil, nos Estados Unidos e no Reino Unido o jogo também sofreu um ajuste de preço.



Listar fatores de um lado, como se outro não tivesse nada, pode ser considerado engano para o consumidor leigo. (foto: Reprodução/PlayStation Store Brasil)

Apesar das diversas coisas listadas no Remastered e escondidas na Complete Edition, a expansão que é um dos destaques dessa nova versão está disponível em ambas edições, o maior diferencial sendo as skins, que podem ser adquiridas ao longo da campanha em ambos os jogos, não sendo um produto exclusivo.

O que é curioso, é que as lojas físicas, como a Amazon, por exemplo, permanece vendendo o jogo a preço do PlayStation Hits, podendo você comprar o jogo mais barato do que na própria loja da Sony ou se você já jogou o primeiro jogo, e ficou curioso por conta dos gráficos melhorados do Remastered, você pode simplesmente comprar a sequência que ainda assim é mais barata do que o atual preço do Remastered.





O elefante na sala



A empresa que mais se destaca por jogos exclusivos, em 2024 ficou totalmente perdida na arte em que é especialista. (foto: Reprodução/Sony PlayStation)

O anúncio de outro console feito para potencializar os gráficos dos jogos do PS5 não me deixou alegre, principalmente por assim como as remasterizações, a única coisa que a Sony tinha para mostrar, eram jogos velhos com performance e gráficos melhores, nenhum novo jogo foi trazido no anúncio do console, o que pode confirmar as suspeitas de que a vertente seja só melhorar o que já existe. O PS5 Pro e as declarações de que “Estamos no fim da geração” demonstram que a Sony se perdeu no caminho entre inovar e criar, focando seu esforço em bater de frente graficamente com o Xbox Series X e o PC, enquanto o restante tenta se igualar a sua biblioteca de sucessos. A acomodação da empresa no sentido de criar mais, é um problema e ele tem mostrado todas as suas faces este ano.

Em 2024, a Sony patinou muito, como já reiterei na review de Until Dawn e Astro Bot, a empresa que tem os melhores exclusivos do mercado, não existe dúvida disso, mas não tem conseguido entregar o potencial que a maioria dos seus estúdios possui, tivemos um respiro recente com o anúncio de Ghost of Yotei, que promete ser tudo e mais um pouco do seu antecessor Ghost of Tsushima, mas eu apenas rezo para que o 2025 da PlayStation tenha mais títulos originais e menos remasterizações, afinal de contas, mão de obra existe, ela só tem de parar de ser desperdiçado.



Horizon: Zero Dawn Remastered chega ao PlayStation 5 e ao PC no dia 31 de outubro.

*Este review foi feito com uma cópia enviada pela PlayStation Brasil

Saiba Mais Diversão e Arte Após críticas, lançamento da música póstuma de Liam Payne é adiado

Após críticas, lançamento da música póstuma de Liam Payne é adiado Diversão e Arte Ana Paula Padrão deixa o MasterChef e a Band após 10 anos

Ana Paula Padrão deixa o MasterChef e a Band após 10 anos Diversão e Arte Horóscopo do dia: confira a previsão de 30/10/2024 para os 12 signos

Horóscopo do dia: confira a previsão de 30/10/2024 para os 12 signos Diversão e Arte 8 itens místicos usados no Halloween e na bruxaria

8 itens místicos usados no Halloween e na bruxaria Diversão e Arte Morre atriz de 'Friends', aos 79 anos, nos EUA

Morre atriz de 'Friends', aos 79 anos, nos EUA Diversão e Arte Marca de Sasha Meneghel pertence a outra pessoa; entenda