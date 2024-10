God of War: Diretor de Battlestar Galactica e For All Mankind assume produção da Amazon

Ronald D. Moore, diretor das séries Battlestar Galactica da Syfy e For All Mankind da Apple TV+, será o novo showrunner, escritor e produtor executivo da série de God of War da Sony Pictures e da Amazon MGM Studios.

A notícia chega logo após a informação do Deadline, de que a série inspirada na aventura nórdica e paternal de Kratos e Atreus teria sido completamente reiniciada, depois de quase 2 anos de produção. Rafe Jenkins, antigo showrunner escreveu diversos roteiros para o seriado, mas agora sob a nova direção de Ronald D. Moore, o material será descartado e a série será escrita completamente do início.

A intenção da produção é realmente trazer novas ideias para a série, apesar das mudanças, Cory Barlog, diretor dos jogos e da Santa Monica Studio, Asad Qizilbash da PlayStation Productions, continuam como produtores executivos do programa.

A série não adapta o começo da história de Kratos e deve começar a partir da saga nórdica, trazendo a história de Atreus e Kratos numa jornada para realizar o último desejo de sua esposa, espalhar suas cinzas na montanha mais alta de todos os reinos, pai e filho passaram por provações, lutas e desafios para cumprir a promessa, principalmente Kratos que terá que desenterrar feridas do passado para manter sua palavra.

God of War saiu em 2018 reformulando a jogabilidade da série de jogos, a adaptação planeja expandir esse mundo mitológico de deuses e criaturas para as telinhas, focando no público que não conhece a saga do Deus da Guerra.