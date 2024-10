Oswaldo Montenegro faz show nesta sexta (1/10) no Centro de Convenções

Oswaldo Montenegro comemora 50 anos de carreira no Auditório Ulysses Guimarães - (crédito: Esterline Goes)

Oswaldo Montenegro estava confirmado para se apresentar em Brasília no fim de semana passado, mas o show foi cancelado devido a uma infecção nas cordas vocais que o impediu de cantar. A turnê Celebrando 50 Anos de Estrada sobe ao palco do Centro de Convenções Ulysses nesta sexta-feira (1/10) para realizar o show cancelado.

Após o repouso, Oswaldo se declara recuperado e entusiasmado para o show. O repertório abrange sucessos como Bandolins, A Lista, Lua e Flor, Intuição e as recém-lançadas Lembrei de Nós e O melhor da vida ainda vai acontecer. As músicas serão acompanhadas por imagens da vida e carreira do cantor, projetadas em um grande telão que revela as histórias e inspirações por trás de cada canção.

Ao lado de Oswaldo, subirão ao palco a flautista Madalena Salles e o multi-instrumentista Alexandre Meu Rei. Como atração especial, o multi-instrumentista Milton Guedes, que iniciou a carreira com Montenegro, se junta ao cantor em um reencontro musical. Oswaldo passou a adolescência na cena cultural de Brasília e retorna à capital para celebrar a trajetória.

Serviço

Oswaldo Montenegro – Turnê Celebrando 50 Anos de Estrada

Nesta sexta (1/10), às 21h30, no Centro de Convenções Ulysses. Ingressos adquiridos anteriormente são válidos para a nova data, com os mesmos assentos definidos. Ingressos no site Bilheteria Digital. Não recomendado para menores de 14 anos