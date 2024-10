A Patrícia Veloso, dona do meme ‘Que show da Xuxa é esse?’ deu uma repaginada no visual. Pelas mãos de Eduard Fernandes, conhecido como "O Mago das Estrelas", a professora ficou irreconhecível. Sempre muito simpática e cheia de carisma, a influenciadora optou por um corte nas madeixas e um iluminada.

Para quem não acompanhou, o vídeo que mostrava a revolta da garotinha por não poder entrar no espetáculo do "Xou da Xuxa", se tornou viral na web, e transformou a vida de Patrícia Veloso. Hoje, aos 47 anos, a mãe de um menino autista de 9 anos, é sucesso por onde passa.



Vale lembrar que, no último mês Patrícia conseguiu, finalmente, se encontrar com a Rainha dos Baixinhos durante o Rock in Rio e ainda tirar fotos com a família da apresentadora. O encontro foi marcante nas redes sociais, ao ver o registro, um internauta brincou: 'Depois de 38 anos, ela conseguiu entrar e as crianças ficaram de fora'.

Dona do meme ‘Que show da Xuxa é esse?’ transforma o visual pic.twitter.com/mCCm4MSOZp — Mariana Morais (@moraismarianam) October 30, 2024