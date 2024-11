Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para esta sexta-feira (1º/11)

A PERFEIÇÃO MORAL



Data estelar: Lua Nova em Escorpião.



A forma mais aperfeiçoada de moralidade é a sábia compreensão amorosa de que nossa humanidade é um conjunto de diferenças que só pode se salvar em conjunto, muito diferente dessa paródia de moralidade diabólica que pretende continuar inventando inimigos e semeando divisões fratricidas que só agregam sofrimento, dinâmica que alimenta a fome de poder dos desvairados autocratas que buscam mais poder.



Quando nossa humanidade deixar de pautar sua luta contra algo ou alguém e começar a substituir a dinâmica da contrariedade pela dinâmica da comunhão, lutando a favor de que o conjunto todo da humanidade ingresse no que já se encontra disponível para construir, que é lutar a favor do bem-estar, saúde e prosperidade do maior número possível de pessoas, então e somente então estaremos mais seguros.

































ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

O vazio se apresenta e seria melhor não lutar contra esse, mas o aceitar e encontrar um lugar na alma onde o acomodar, porque servirá para você se lançar a um novo ciclo criativo, depois de vencer a inércia do vazio.

TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

Ninguém consegue se salvar sozinho e nem mesmo se perder, porque o tempo inteiro nossa humanidade busca referências em pessoas que representem aquilo que anseia conquistar ou mesmo rejeitar. Construir relacionamentos.

GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

Importante mesmo é que você se muna de instrumentos e armas para dar conta de tudo que está em andamento, porque inteligência não falta a você, mas em muitos casos é preciso de algo mais para fazer acontecer os desejos.

CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

Um pouco de divertimento é algo que deve ser levado a sério, porque a alma não aguenta ficar tempo demais focada em qualquer coisa que o valha. É preciso oferecer distração, passatempo e regozijo à alma. É assim.

LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

Agora é um bom momento para tomar medidas que procurem dar um fim, senão definitivo pelo menos temporário, aos perrengues que vêm atazanando sua alma há alguns meses. Faça isso com vigor, mas sem atropelar ninguém. É por aí.

VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)

Há assuntos que merecem ser conversados com mais profundidade e frequência, porque ainda sua alma não tem todos os dados necessários para tomar quaisquer decisões. Ouvir opiniões diversas vai ajudar, com certeza.

LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)

A medida de segurança que sua alma precisa anda aumentando e se sofisticando, resultando isso em que se torna mais difícil a conquistar e estabilizar. Não importa, se houvesse apenas conforto não haveria evolução.

ESCORPIÃO (nascimento entre 23/10 a 22/11)

Alguma iniciativa será necessário tomar, porque seria temerário abandonar tudo à inércia, aguardando pela sorte, que continua sendo um fator caprichoso demais para se apostar nela. Melhor tomar a iniciativa.

SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)

Quanto mais tempo você tomar para refletir e se esclarecer sobre tudo que está envolvido neste momento, melhor será para todos os envolvidos, porque as decisões serão mais acertadas e benéficas. Melhor assim.

CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)

Socialize, faça isso ainda que não sinta vontade nenhuma de ter gente por perto e, ao contrário, sinta o urgente desejo de tomar distância e se encerrar em seu mundo particular. Socializar torna tudo mais leve.

AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)

Pensar, idealizar, sonhar, todas são atividades que, sem um mínimo esforço de as conduzir no sentido de se transformarem em obras concretas, acabam criando o efeito contrário. Em vez de libertar, congestionam.

PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)

Projete sua mente ao futuro sem nenhum pudor nem tampouco compromisso com visões que só sejam pertinentes, ou que se ajustem aos limites de suas capacidades. Essa projeção há de nutrir a liberdade absoluta.