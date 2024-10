De Lula a Anne Hathaway: saiba quais famosos são do signo de escorpião 

O Sol entrou em Escorpião na última terça-feira (22/10) e pessoas que nasceram sob este signo começam a comemorar mais um ano de vida. Confira algumas personalidades cujos aniversários estão próximos e que têm as características mais intensas do zodíaco. Leia também: Os anjos da guarda de cada signo

Ryan Reynolds Ryan Reynolds completou 48 anos na última quarta-feira (23/10) (foto: ANGELA WEISS)

O famoso Deadpool faz aniversário no que geralmente é o primeiro dia do ciclo escorpiano. Ele nasceu em 23 de outubro de 1976 e completou 48 anos na última quarta-feira (23/10).

Drake

Drake faz 39 anos nesta quinta-feira (24/10) (foto: Reprodução/Instagram @drakeofficlal) Quem vem logo em seguida é o rapper Drake, no dia 24. Nesta quinta-feira, portanto, ele completa 39 anos.

Katy Perry Katy Perry completa o 40º aniversário nesta sexta-feira (25/10) (foto: Reprodução/Instagram)

A cantora de Firework e Hot n cold, que lançou o álbum 143 em setembro, também é escorpiana e completa o 40º aniversário na sexta, dia 25. Leia também: Anjos da guarda: o que são os seres nas religiões e como funciona a proteção

Fiuk

Fiuk comemora 34 anos de vida na sexta-feira (25/10) (foto: Redes Sociais ) Junto à cantora estadunidense, o filho do Fábio Junior comemora 34 anos de vida também na sexta-feira (25/10). Ele viralizou recentemente nas redes sociais após publicar foto e internautas relacionarem novo affair do cantor ao influenciador Chico Moedas.

Lula Lula é escorpiano e faz 79 anos neste domingo (27/10) (foto: Reprodução Instagram)

Nascido em 27 de outubro de 1945, o filho de Dona Lindu e atual presidente da República é escorpiano e faz 79 anos neste domingo.

Frank Ocean

Frank Ocean faz 37 anos no dia 28 de outubro (foto: BEN STANSALL) Outro cantor e compositor que sopra velinhas no fim de outubro e carrega as características de Escorpião é Frank Ocean. Ele faz 37 anos no dia 28.

Xamã Xamã fez uma música para o signo de Escorpião. Ele completa 35 anos no dia 30/10 (foto: Globo/Fábio Rocha)

Autor do álbum Zodíaco, o cantor e compositor Xamã fez uma música para cada signo, inclusive para o dele — Escorpião é uma colaboração com Agnes Nunes. Ele completa 35 anos no dia 30.

Willow Smith

WILLOW comemora aniversário no Dia das Bruxas (31/10). Este ano, ela faz 24 (foto: Reprodução/Instagram) Filha de Will e irmã de Jaden, a cantora e atriz WILLOW fecha o mês, celebrando a vida no Dia das Bruxas (31/10). Este ano o Sol passa pelo signo dela, que nasceu em 2000, exatamente 24 vezes.

Penn Badgley

Penn Badgley completa 38 anos no dia 1º de novembro (foto: Reprodução/Instagram @pennbadgley) Famoso por protagonizar a série You, da Netflix, o Dan de Gossip girl também pode ter características bem intensas na vida real. No dia 1º de novembro, o escorpiano completa 38 anos de idade.

Lázaro Ramos

Lázaro Ramos celebra 46 anos no dia 1º de novembro (foto: Reprodução/Instagram @olazaroramos) Conhecido principalmente pelos filmes Ó Pai, ó e pela atuação em novelas, o marido de Thaís Araújo faz 46 anos também no dia 1º de novembro.

Pabllo Vittar

Pabllo Vittar faz 30 anos no primeiro dia de novembro (foto: Reprodução Instagram/@pabllovittar) Para fechar os escorpianos do primeiro dia do décimo primeiro mês, a drag queen maranhense é intensa como o signo sob o qual nasceu. Este ano, Pabllo Vittar comemora 30 anos.

Kendall Jenner

Kendall Jenner faz 29 anos em 3 de novembro (foto: ELSA) No dia 3, a Kardashian postiça que é referência no mundo da moda celebra 29 anos. A modelo divide o signo com as mães, Kris e Caitlyn.

Emma Stone

Em 6 de novembro, Emma Stone comemora 36 anos de vida (foto: MARK RALSTON) A premiada atriz de Pobres criaturas, La La Land e O espetacular Homem-Aranha nasceu no dia 6 de novembro. Em 2024, além de estrelar Tipos de gentileza, do diretor Yorgos Lanthimos, ela faz 36 anos.

Lorde

Lorde celebra o 28º aniversário no dia 7 de novembro (foto: Arturo Holmes) Depois do sucesso de Girl, So confusing, com Charli XCX, a cantora neozelandesa Lorde celebra o 28º aniversário no dia 7 de novembro. Conhecida pela introspecção, ela sabe o quanto pode ser confuso ser apenas uma garota escorpiana.

SZA

A cantora SZA faz 35 anos no dia 8 de novembro (foto: KEVIN WINTER / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP) Se alguém pode cantar sobre vingança, esta pessoa é a escorpiana Solána Imani Rowe, conhecida pelo nome artístico SZA. A intérprete de Kill Bill, cuja letra revela o assassinato do ex, faz 35 anos no dia 8.

Leonardo DiCaprio

DiCaprio comemora 50 anos no dia 11/11 (foto: Divulgação) Estrela de filmes como Titanic, O lobo de Wall Street e O Regresso, DiCaprio virou meme nas redes sociais por namorar mulheres que não passem da metade da idade que ele completa este ano no dia 11: 50 anos.

Anne Hathaway

Anne Hathaway faz 42 anos no dia 12 de novembro (foto: VALERIE MACON) No dia seguinte, outra estrela celebra mais um ano de vida, o 42º. A eterna princesa de Genóvia é de Escorpião e deve compartilhar alguns traços de personalidade com a personagem determinada a quem dá vida no filme O diabo veste Prada.

Carly Rae Jepsen