Mostra no Cine Brasília celebra a obra da cineasta Dácia Ibiapina

Dácia Ibiapina, homenageada com mostra no Cine Brasília - (crédito: Ana Carolina Matias)

O Cine Brasília vai exibir, a partir deste sábado (2/11) e até dia 8 novembro, a mostra Confluências Cinematográficas, uma retrospectiva dedicada à obra de Dácia Ibiapina. A cineasta piauiense radicada no Distrito Federal é conhecida por transformar a vida cotidiana e as lutas sociais em relatos impactantes e poéticos. A programação exibe gratuitamente oito produções de Dácia e recebe a cineasta no evento de abertura, no qual ela participa de um debate.

A cineasta encontrou uma paixão no audiovisual e acumula um extenso trabalho na produção cinematográfica, além de ser docente na Faculdade de Comunicação da Universidade de Brasília (UnB). A mostra celebra a capacidade de Dácia de retratar a resistência e a cultura nas margens da sociedade, revelando histórias reais e dando voz aos que normalmente são excluídos das narrativas tradicionais. As produções selecionadas pela curadoria são: O Chiclete e a Rosa, Entorno da Beleza, Carneiro de Ouro, Cadê Edson?, Palestina do Norte: O Araguaia Passa Por Aqui, Vladimir Carvalho: Conterrâneo Velho de Guerra, O Pagode de Amarante e Ressurgentes: Um Filme de Ação Direta.

Serviço

Mostra Confluências Cinematográficas

A partir deste sábado (2/11) e até 8 de novembro, no Cine Brasília (EQS 106/107 – Asa Sul, Brasília, DF). Entrada gratuita, mediante retirada de ingressos na bilheteria presencial ou no site.