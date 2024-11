Espetáculo em cartaz nesta sexta propõe reflexão sobre envelhecimento

O espetáculo Enjuvelhecer — A Dualidade da Vida é composto por um grupo de bailarinas entre 40 e 80 anos e propõe reflexão sobre o envelhecimento e a juventude. A estreia está marcada para esta sexta-feira (1/11), às 20h30, no Teatro da Escola Parque 308 Sul. A obra, escrita pela jornalista, educadora e bailarina Cláudia Bengtson, leva ao palco o paradoxo entre o corpo que começa a dar sinais de limitação com passar dos anos, em contraposição à mente, que experimenta um intenso processo de autolibertação.

A produção é dividida em três atos e usa as linguagens do ballet clássico, da dança contemporânea e moderna, da voz, da poesia e do vídeo para contar histórias reais de vida. O elenco, formado por bailarinas que começaram a dançar na idade madura, ou que resgataram a dança em suas vidas depois de longos períodos, traz realismo ao tema proposto por Cláudia Bengtson, que é a fundadora da escola Bailarinas Por que Não?!.

O espetáculo foi construído ao longo do ano, com a coleta de depoimentos das integrantes do próprio elenco sobre suas experiências com o processo do envelhecimento e suas memórias de vida registradas em vídeos feitos em espaços públicos de Brasília. Em algumas cenas, mães e filhas na vida real compartilham a felicidade de vivenciar a dança na idade madura no palco. Delizete Gonçalves, mãe de Cláudia Bengtson, começou a dançar aos 70 anos e Marta Lemos, mãe de Monica Lemos, sonhava calçar sapatilhas desde quando acompanhava a filha pequena às aulas de Ballet.

O espetáculo é feito totalmente por mulheres, são 16 em cena e outras três na criação coreográfica: Anna Uchôa, Jurema Padrão, professoras da Escola Bailarinas Por que Não?!, e Verena Sámtiago, coreógrafa convidada. A direção artística é de Bengtson e Uchôa. A fotografia é de Beta Cedraz, as filmagens e edição de Raquel Mergener e o atendimento fisioterapêutico do grupo é feito por Maria Paula Delmondes.





Serviço

Enjuvelhecer – A Dualidade da Vida

Nesta sexta-feira (1º/11), às 20h30, no Teatro da Escola Parque 308 Sul (SHCS EQS 307/308 - Asa Sul). Ingressos: R$ 60 (meia-entrada prevista por lei) e R$ 65 (meia-entrada social), disponíveis em https://dancadigital.com/enjuvelhecer/