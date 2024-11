Teatro Mapati recebe peça em homenagem a Vinicius de Moraes

A peça Vinicius está em cartaz há mais de 10 anos e chega em Brasília para duas apresentações no Teatro Mapati, neste final de semana com direito a open bar de uísque. O mergulho na história do poeta passa por amores, amizades, parcerias artísticas e claro a poesia. A peça tem classificação indicativa para maiores de 18 anos e devido a limitações de espaço tem vagas limitadas a 45 pessoas por espetáculo. Ingressos disponíveis no Sympla a partir de R$100.



Leia também:Administração do Guará promove premiação para artistas LGBTQIAPN+ do DF

A direção de Abaetê Queiroz, em parceria a Juliana Drummond e Diogo Cerrado, resulta em um resumo íntimo da história e da filosofia de vida do poeta. Conhecido por ser um exímio boêmio nas noites cariocas, Vinicius encontrou grandes parcerias musicais nestes bares. Músicas eternizadas como clássicos da MPB estarão na peça, sendo elas Pra Que Chorar, Chega de Saudade, Água de Beber, A Tonga da Mironga do Kabuletê e Garota de Ipanema. O espetáculo mostra a busca da liberdade, da felicidade e da expressão, objetivos que sempre foram caros a Vinicius. A intenção do diretor é levar o público a um estado de inspiração que, ao sair da sala, entenda o valor de viver intensamente, algo que se alinha à essência e obra de Moraes.

Leia também:Cine Perifa promove última edição do ano nesta quarta (30/10)



O público terá a oportunidade de vivenciar, em um espaço reduzido, a magia do teatro, onde cada detalhe foi pensado para enriquecer a experiência. Com uma equipe talentosa e um elenco de peso, Vinicius se reafirma como um evento imperdível, celebrando não apenas a obra do poeta, mas a beleza das relações e das emoções humanas que ele tão bem soube expressar.

Serviço:

VINICIUS

Nesta sexta-feira (1/11) e sábado (2/11), a partir das 19h

Teatro Mapati - St. de Habitações Coletivas e Geminadas Norte 707 - Asa Norte, Brasília - DF.

Ingressos disponíveis no site do Sympla a partir de R$100.

Não recomendado para menores de 18 anos.