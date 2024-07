Espetáculo sobre Vinícius de Moraes comemora 9 anos em cartaz

Celebrando os nove anos em cartaz, a peça Vinícius retrata a vida do poeta, dramaturgo e diplomata brasileiro Vinícius de Moraes. O espetáculo é uma realização do Infiltrados Teatro de Ocupação desde 2015. Vinícius vai ser exibido nesta sexta-feira (5/7) e no sábado (6/7), no Teatro Mapati, a partir das 19h.

O espetáculo faz parte do circuito cultural de Brasília, promovendo um ambiente integrativo e interativo com o público, proporcionando à plateia uma experiência profunda. “Essa é uma peça muito especial para todo o elenco, e tem uma atmosfera informal, tão característica dos encontros que o próprio Vinicius promovia. Aproximamos público e artistas, para que as pessoas se envolvam com a nossa proposta”, explica o diretor da peça, Abaetê Queiroz, em nota.

O espaço também oferece ao público um open bar de uísque, uma marca registrada do espetáculo. As cenas mostrarão histórias sobre o poeta e histórias que o próprio contava, além de um repertório cheio de composições memoráveis, com as canções Pra que chorar, Chega de saudade, Água de beber e Garota de Ipanema. O espetáculo é limitado para 40 pessoas.





Serviço

Vinícius

Na sexta-feira (5/7) e no sábado (6/7), no Teatro Mapati (SHCGN 707 CASA 13), às 19h. Ingressos: R$150, pelo link: bit.ly/viniciusjulho24. Não recomendado para menores de 18 anos.