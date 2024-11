Pimpinero: Sangue e Gasolina, do Prime Video, ganha data de estreia

O filme colombiano original Pimpinero: Sangue e Gasolina chega ao Prime Video dia 22 de novembro, após ter a estreia mundial no Festival Internacional de Cinema de Toronto. O longa também passou por outros festivais como o Festival Internacional de Cinema do Rio, o Cine Latino Film Festival, o New York Latino Film Festival antes de chegar na casa dos espectadores.

A trama se passa no deserto que faz fronteira com a Colômbia e a Venezuela, onde os contrabandistas de gasolina conhecidos como "pimpineros" arriscam suas vidas transportando combustível ilegal de um país para outro. Quando Juan, o caçula de três irmãos envolvidos nesse comércio, é forçado a trabalhar para um rival, o lado obscuro do negócio é revelado com consequências trágicas. Determinada a descobrir os segredos que envolvem essa terra de ninguém, a namorada de Juan, Diana, embarca em uma busca pela verdade.

O filme é estrelado por Alberto Guerra, Alejandro Speitzer, Laura Osma e Juanes. O diretor do filme, Andrés Baiz, já trabalhou em produções como Narcos e Griselda. O roteiro é de María Camila Arias. Confira o trailer: