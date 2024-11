Curta sobre catadores de materiais recicláveis estreia no SESC Taguatinga

Após as sessões, haverá um bate-papo com membros da equipe e personagens do curta - (crédito: Divulgação / Rodrigo Cabral)

O Teatro Paulo Autran, do SESC Taguatinga Norte, será palco da exibição do curta-metragem Circularidades: mapa da reciclagem popular, no dia 7 de novembro. Dirigida por Carol Matias, a produção oferece um olhar sensível sobre o cotidiano dos catadores de Brasília. Após as sessões gratuitas, que serão às 15h e 17h, ocorrerão debates acerca de sustentabilidade.

Com o roteiro assinado por Igor Cerqueira, Circularidades: mapa da reciclagem popular acompanha a história de vida e os desafios enfrentados pelos trabalhadores da área. O curta percorre também o processo de curetagem dos materiais recicláveis em Taguatinga, Vicente Pires, Águas Claras, Arniqueiras e Guará. Membros da produção e alguns dos personagens apresentados na obra participarão do bate-papo pós-sessão.

“Circularidades foi originalmente pensado como webdoc, mas agora será lançado como curta-metragem no território onde foi filmado, aproximando o público dos catadores e catadoras sub-representados", explica a diretora.

