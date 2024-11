Milton Nascimento se despede de Quincy Jones: "disseminador da música brasileira pelo mundo"

O cantor brasileiro Milton Nascimento publicou na manhã desta segunda-feira (4/11) uma carta de despedida para o companheiro e amigo Quincy Jones. No texto, Milton afirma que Jones foi um grande adminirador e disseminador da música brasileira pelo mundo.

Milton Nascimento e Quincy Jones trabalharam juntos e são amigos desde os anos 60. Na postagem, o cantor brasileiro revelou que, há algum tempo conversou com Jones por videochamada.



"Hoje amanheci com a triste notícia da partida do meu grande e amado amigo, Quincy Jones. Quincy foi um grande admirador e disseminador da música brasileira pelo mundo, e produziu muitos dos discos mais emblemáticos e importantes da história da indústria musical. Há um tempo, ele me ligou por videochamada, e matamos um pouco da saudade, que, agora, será eterna. Descanse em paz, querido irmão", escreveu Milton Nascimento.





Quincy Jones morreu aos 91, em Los Angeles. A morte dele foi noticiada pela ABC News

Quincy Jones foi responsável pela produção de diversas obras de Michael Jackson, entre elas Triller e Off The Wall. Jones também trabalhou com Frank Sinatra, Louis Armstrong e Ray Charles, de quem foi amigo desde a infância.

Em 1985, Quincy Jones produziu a música e o clipe de We Are The World. O projeto reuniu dezenas de artistas para arrecadar fundos para combater a fome e a pobreza na África. Jones fez o arranjo da canção e a regência do grupo. O single vendeu mais de 7 milhões de cópias e foi consagrado como uma das composições de maiores sucesso de todos os tempos.