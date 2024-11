Ícone da indústria musical, Quincy Jones morre, aos 91 anos

Morreu, aos 91 anos, o produtor e arranjador musical Quincy Jones. Ele estava em casa em Los Angeles, cercado pela família. A informação foi publicada pela ABC News na manhã desta segunda-feira (4/11).

Quincy Jones foi responsável pela produção de diversas obras de Michael Jackson, entre elas Triller e Off The Wall. Jones também trabalhou com Frank Sinatra, Louis Armstrong e Ray Charles, de quem foi amigo desde a infância.

Em 1985, Quincy Jones produziu a música e o clipe de We Are The World. O projeto reuniu dezenas de artistas para arrecadar fundos para combater a fome e a pobreza na África. Jones fez o arranjo da canção e a regência do grupo. O single vendeu mais de 7 milhões de cópias e foi consagrado como uma das composições de maiores sucesso de todos os tempos.























Como compositor e arranjador, Jones lançou — junto com sua banda — em 1962, a música Soul Bossa Nova, de levada envolvente, a canção faz parte do disco Big Band Bossa Nova e faz sucesso até os dias de hoje. A música faz parte do repertório dos filmes de Austin Powers.



A carreira de sucesso de Quincy Jones rendeu ao artista 28 Grammys e dois Oscars honorários.

Os detalhes da vida de Quincy Jones foram contados no documentário Quincy Netflix, lançado em 2018, que reúne depoimentos, fotos e vídeos de arquivo pessoal que narram a história e a carreira do produtor, arranjador e ícone da indústria musicial.