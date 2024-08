Milton Nascimento é "uma divindade musical", afirma The New York Times

Cantor brasileiro foi elogiado pelo The New York Times em uma matéria que celebra sua carreira - (crédito: instagram/@miltonbitucanascimento)

Milton Nascimento foi chamado de "divindade musical" pelo jornal estadunidense The New York Times. Em matéria, o tablóide enaltece a carreira do cantor brasileiro e celebra a parceria do músico com a baixista, vocalista e produtora Esperanza Spalding, em um álbum que "contempla o efeito da idade sobre a arte".

O texto cita uma metáfora criada pelos brasileiros para se referir à Milton: ele é chamado de "a voz de Deus". "No Brasil, onde a voz de Nascimento conduziu desde músicas introspectivas àquelas icônicas, a nação cunhou uma metáfora ainda mais grandiosa: 'a voz de Deus'", diz um trecho.

Nas linhas seguintes, o jornal elogia a parceria entre Milton e Esperanza. A dupla lançará o álbum Milton + Esperanza, após 15 anos de amizade entre os dois. O tablóide ressalta que a voz do brasileiro não é a mesma de antes, mas continua transmitindo "um inegável aconchego".

"Não é nenhuma surpresa que, aos 81 anos, a voz de Nascimento não seja mais a mesma de outrora. Está mais baixa, mais instável e, às vezes, requer mais esforço para alcançar as notas que antes até ultrapassava. No entanto, ela mantém um inegável aconchego. Ela está amadurecida, amaciada. E isso garante uma presença reconfortante em todo o álbum, como a de segurar a mão de um avô."



Infância de Milton

Milton Nascimento nasceu no Rio de Janeiro em 1942. Aos dois anos de idade, ficou órfão após perder sua mãe, empregada doméstica, para a tuberculose. Na época, a filha do patrão de sua mãe o adotou e eles se mudaram para Minas Gerais.

O cantor cresceu em um ambiente cercado pela música: a mãe estudou música e o pai trabalhou em uma estação de rádio. Rapidamente, ele aprendeu a tocar gaita, acordeão e violão. Nos anos seguintes, Milton se tornaria um dos maiores e mais influentes artistas do país.

Durante os anos de carreira, Nascimento lançou mais de 50 álbuns. Entre eles, o projeto Clube da Esquina, lançado em 1972, foi gravado com um grupo de amigos músicos e é considerado uma obra-prima.

A música do artista brasileiro mistura diversos gêneros: vai de jazz até música clássica, rock e folk. No currículo, Milton conta com colaborações com Elis Regina, Tom Jobim, Chico Buarque, James Taylor, Cat Stevens e Duran Duran.