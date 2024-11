Premiação divulga as melhores fotos de cachorros de 2024

O Dog Photography Awards divulgou as melhores fotos de cachorros do ano de 2024. A premiação é realizada anualmente e reconhece as melhores fotografias de cachorros nas categorias Retrato, Ação, Estúdio, Cães e Pessoas e Documentário. Os vencedores são premiados com um troféu e uma quantia de 2.700 dólares.

Para a edição deste ano, cerca de 60 países inscreveram 1.700 fotos para as cinco categorias. A premiação tem como objetivo celebrar o melhor amigo do homem, mostrando toda bravura, amizade, emoção, dedicação e força dos cães.

“Nossa missão é celebrar a arte dos melhores fotógrafos de cães, descobrir talentos emergentes e mostrar a extraordinária diversidade e charme dos cães”, declararam os organizadores para a Forbes. Os ganhadores e as menções honrosas também estão reunidos na edição de 2024 do livro do concurso — disponível para compra no site oficial do Dog Photography Awards.

Confira os vencedores:

Retrato









Ação









Estúdio









Cães e Pessoas









Documentário









*Estagiário sob a supervisão de Jaqueline Fonseca