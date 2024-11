Bailarina de Claudia Leitte teve parada cardíaca em ensaio

A jovem bailarina Isabella Oliveira, integrante da equipe de dança da cantora Claudia Leitte, faleceu aos 21 anos após sofrer uma parada cardíaca durante um ensaio no domingo (3). Diagnosticada com insuficiência cardíaca e lúpus, Isabella dedicava-se à dança com paixão, segundo seu namorado, Gabriel Genain. "Ela entregava alma e coração para realizar algo que amava", escreveu ele nas redes sociais.

Após a parada cardíaca, Isabella foi levada ao hospital, mas não resistiu. Gabriel desabafou sobre a dor da perda e enfatizou a importância de valorizar momentos com quem amamos. "Peço a todos que aproveitem cada segundo ao lado daqueles que amam!", declarou.

Claudia Leitte, emocionada, homenageou a jovem bailarina em suas redes sociais. "Ainda não me recompus… Uma menina de 21 anos deu vida a algo tão profundo", lamentou, descrevendo a interpretação intensa de Isabella em sua nova tour "Intemporal". Ela desejou paz à família e aos colegas de equipe.

Gabriel compartilhou uma carta aberta repleta de sentimentos e memórias. "Sonhei com você esta noite… você me chamava para dançar aí em cima. Foram os melhores seis meses da minha vida", expressou.

