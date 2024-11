Mãe de Marília Mendonça planeja adotar criança: 'Era o sonho dela'

Marília Mendonça - Morta em novembro de 2021 em acidente aéreo, com apenas 26 anos, a “Rainha da Sofrência” é considerada líder da transformação do gênero ao dar protagonismo às mulheres no sertanejo. - (crédito: reprodução instagram)

Mãe de Marília Mendonça, Ruth Dias quer adotar uma criança. Três anos após a morte da filha, vítima de um trágico acidente de avião, em 5 de novembro de 2021, Ruth se prepara para realizar um sonho da cantora. Em entrevista ao Domingo Espetacular, neste domingo, 3, Ruth revelou que quer adotar uma criança, que, segundo ela, era um desejo que Marília não conseguiu realizar em vida.

Ruth já divide com Murilo Huff os cuidados com Léo, filho do sertanejo com a cantora.

"Outra coisa que ela queria muito também era que eu adotasse uma criança, e isso está nos meus planos, só estou esperando o Léo ser menos ciumento e entender mais um pouco, porque ele é muito ciumento. Ele ainda é o nosso nenenzinho", disse ela.

A mãe de Marília contou também que Léo já sabe que a mãe morreu: "Ele perguntou sério, olhando no meu olho. Falei: Morreu, mas está tudo bem, porque todo mundo morre. Às vezes ele quer explicar para os coleguinhas na escola, porque já começaram a falar disso, então a gente teve que explicar o mais rápido possível para não ser explicado por lá".

A mãe da eterna Rainha da Sofrência disse que foi o neto quem lhe ajudou em seguir em frente após a morte da filha. "É muita saudade, mas aquela fase mais difícil passou. O enlutado acha um lugarzinho para dor e continua vivendo a vida. Escolhi caminhar, o filho dela está crescendo saudável, com emocional saudável, crescendo a cada dia que passa com muito amor. O amor que faz a diferença. Ele é muito amado por nós, pela família de lá, pelo papai, ele é muito amado", falou.

Morte precoce chocou o País

A cantora Marília Mendonça, e mais quatro pessoas morreram na tarde de 5 de novembro de 2021, após a queda de um avião de pequeno porte perto de uma cachoeira na serra de Caratinga, interior de Minas Gerais.

Com Marília, embarcaram o tio e assessor Abicieli Silveira Dias Filho, que estava sempre viajando com a sobrinha. Também estava a bordo o produtor Henrique Ribeiro. Henrique tinha sido produtor do também cantor Cristiano Araújo, que morreu num acidente carro em 2015.