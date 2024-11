Morre, aos 88 anos, o fotojornalista Evandro Teixeira

Crédito: Bazar do Tempo/Reprodução. História do Brasil em 100 fotografias. Registro de Evandro Teixeira retrata estudante perseguido durante a sexta-feira sangrenta em 1968. - (crédito: Bazar do Tempo/Reproducao)

Nascido no interior da Bahia, filho de um fazendeiro e de uma dona de casa, o fotojornalista Evandro Teixeira morreu nesta segunda-feira (4/11), aos 88 anos, após quase uma década enfrentando uma leucemia.

Natural de Irajuba (BA), Teixeira começou a fazer fotojornalismo aos 15 anos, no Diário de Notícias, em Salvador, para onde se mudou ainda na adolescência. Mas foi no Jornal do Brasil que ele fez carreira como um dos nomes mais importantes do fotojornalismo brasiliero. No jornal carioca, Teixeira ficou por 47 anos, carreira ao longo da qual fez registros históricos de momentos importantes do Brasil e de outros países da América Latina.

Crédito: Evandro Teixeira/CPDOC JB. Brasil. Brasília - DF. Elizeth Cardoso e Renato Russo durante entre do 1º Prêmio Sharp de Música, no Hotel Nacional. (foto: EVANDRO TEIXEIRA/CPDOC JB)

O golpe militar de 1964, as manifestações contra o regime em 1968, a tensão no Chile pós-golpe, o enterro de Pablo Neruda, as visitas da rainha Elizabeth e do Papa João Paulo 2º, muitas foram as coberturas das quais Evandro Teixeira trouxe um olhar particular. Carnaval, festas populares, ícones como Ayrton Senna e Pelé passaram pelas lentes do baiano, que também não se furtou de registrar a pobreza e um Brasil nem sempre festivo .