Andressa Urach expõe desejo de gravar conteúdo adulto com cadeirante

Reprodução/Instagram/@andressaurachoficial Andressa Urach

Andressa Urach causou alvoroço nas redes sociais ao falar abertamente sobre seus desejos e esclarecer polêmicas recentes em seus Stories no Instagram.

Ao abrir uma caixinha de perguntas, Urach foi questionada sobre uma fantasia sexual que ainda não realizou. A modelo, por sua vez, surpreendeu os seguidores com a resposta: "Quero gravar com um cadeirante". Ela ainda acrescentou: "E com dois homens com nanismo", declarou ela, demonstrando não ter tabus ao abordar o tema.

Em outro momento, Andressa aproveitou para esclarecer a polêmica envolvendo uma possível cirurgia para adicionar um terceiro seio. Muitos fãs ficaram intrigados com a ideia, mas a modelo tratou de esclarecer:

"Estava brincando! Hahaha achei engraçado. Mas estou feliz com os meus 2 e com 1 litro em cada", afirmou, referindo-se às suas próteses de silicone e garantindo que a história não passava de uma piada.