Oasis no Brasil: saiba quando os ingressos começam a ser vendidos

Atendendo os pedidos dos fãs brasileiros, o Oasis marcou dois shows no país para novembro de 2025. A banda anunciou na manhã desta terça-feira (5/11), por meio de uma publicação no Instagram, que fará duas apresentações em São Paulo.

Leia também: Saiba quem pode abrir os shows do Oasis

Os shows ocorrerão nos dias 22 e 23 de novembro do próximo ano, no Estádio Morumbis. "Povo do Brasil. O Carnaval chegou cedo. Se arrume e fique esperto. O Oasis vai te ver em breve", brincou a banda na legenda do anúncio.

As vendas começam na próxima semana, em 13 de novembro, no site da Ticketmaster. Os preços dos ingressos variam entre R$ 490 e R$ 1.250.

Além do Brasil, o Oasis também passará pela Argentina e pelo Chile. A banda está atendendo os pedidos dos fãs, que pediram incessantemente pela passagem do grupo por países da América Latina.

Leia também: Por que os irmãos do Oasis não querem dar entrevistas

Oasis é uma banda inglesa de rock formada em 1991, na cidade de Manchester. Entre os sucessos da banda estão as músicas Wonderwall, Stop crying your heart out, Live forever, Don't look back in anger e Champagne supernova.

Ingressos

Os ingressos serão vendidos a partir de 13 de novembro de 2024, por meio do site da Ticketmaster. As vendas começam às 10h, no caso da bilheteria digital, e 11h, na bilheteria física.

Setor Inteira Meia-entrada Pista A e B R$ 800 R$ 400 Cadeira inferior R$ 1.000 R$ 500 Cadeira superior R$ 1.250 R$ 625 Arquibancada R$ 590 R$ 295 Fan ticket R$ 490 R$ 245

Data dos shows: 22 e 23 de novembro de 2025

Local: Estádio Morumbis