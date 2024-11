Oasis anuncia datas de shows no Brasil para novembro de 2025

Oasis fez sucesso global nos anos 1990 e 2000 com hits como "Wonderwall" e "Don’t Look Back in Anger" - (crédito: TMJBrazil)

A banda inglesa Oasis promove a turnê Oasis Live’ 25 na América do Sul em novembro de 2025. No Brasil, a cidade confirmada para sediar dois shows do grupo foi São Paulo, no Estádio MorumBIS. As apresentações ocorrerão nos dias 22 e 23 de novembro de 2025, após passagem pelo Chile e Argentina.

A venda dos ingressos começa na próxima quarta-feira (13/11), às 10h, a partir de R$ 295 na meia-entrada da arquibancada, até R$ 1.250 na inteira da cadeira superior. Por R$ 490 (inteira), o Fan ticket pode ser adquirido para garantir a entrada em um setor que só será revelado no dia do show. Os ingressos serão disponibilizados no site Ticketmaster.

Mapa de ingressos do show do Oasis no Brasil (foto: Reprodução / Ticketmaster )

Serviço

Oasis Live’ 25

Nos dias 22 e 23 de novembro de 2025, abertura dos portões às 16h e show às 21h, no Estádio MorumBIS (Praça Roberto Gomes Pedrosa, 01 - Morumbi, São Paulo). Ingressos no Ticketmaster a partir das 10h do dia 13/11. Não recomendado para menores de 16 anos