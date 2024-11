Ritmos e costumes: evento no CCBB exalta a cultura do Amapá

A partir de amanhã a cultura do Amapá será exaltada no Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB). O evento Quilombo Groove - Preces, Louvores e Batuques do Quilombo do Curiaú traz os costumes, os ritmos e as ideias direto do Norte para o Centro do Brasil em uma experiência inédita na capital do país.

A festa reúne, principalmente, os traços dos ritmos culturais amapaenses do Marabaixo e do Batuque. Porém, abre espaço para shows de artistas contemporâneos, oficinas, contação de histórias, rodas de conversa e uma exposição fotográfica sobre o tema. A entrada é gratuita mediante emissão de ingresso no site www.bb.com.br/cultural ou na bilheteria física do CCBB.

Os nomes que sobrem ao palco são menos conhecidos em Brasília, mas representam bem a diversidade e os interesses do estado que vem. Eles são: Capitão Pupunha, Paulinho Bastos, MC Deeh, Brenda Melo, Sabrina Zahara, Banda Afro Brasil, Pretogonista e Raízes do Bolão.

O organizador Cláudio Silva destaca o que é o evento para alguém que não conhece a cultura do Amapá. "Uma amostragem das potências artísticas e culturais do Estado do Amapá, estruturada a partir de nossas principais referências culturais, que são o Batuque e o Marabaixo, culturas populares, tradicionais e identitárias de nossa gente", destaca.

Cláudio lembra que o Marabaixo é patrimônio imaterial brasileiro pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico e Nacional (IPHAN) desde novembro de 2018 e, por isso, é importante que ele não fique confinado apenas no estado em que é popular. " Levar Quilombo Groove e a essência de nossa cultura aos demais estados brasileiros, integra um amplo campo de estratégias que visam popularizar e salvaguardar esta manifestação, tracejando novos olhares ao que a Amazônia brasileira tem produzido, em se tratando e cultura e arte", pontua.

É uma crença geral no evento de que um pedacinho do Amapá desembarca em Brasília a partir de amanhã. "Em quatro dias de programação, o público vai poder vivenciar o Quilombo do Curiaú, por meio das principais manifestações artísticas e culturais ali resistentes", afirma o organizador, que acredita que será uma experiência enriquecedora para o público presente. "Trata-se de uma vivência visceral, conduzida sem a necessidade de atravessadores. Serão repassados conhecimentos ancestrais, preservados ao longo dos anos", complementa.

Entre amanhã e domingo, Galeria 04, Teatro e jardim do CCBB Brasília (Setor de Clubes Sul) a partir das 12h. Retirada de ingressos gratuitos e programação completa disponíveis no site www.bb.com.br/cultura, Classificação indicativa conforme a atividade.