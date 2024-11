Instituto Quindim vai encerrar atividades após pedido de desocupação

Após uma trajetória de dez anos de sucesso, o Instituto de Leitura Quindim, localizado em Caxias do Sul (RS), comunicou o encerramento das atividades literárias. A biblioteca fechará as portas no dia 30 de novembro, decisão estabelecida após a presidência do Instituto, Volnei Canônica, ser notificada da desocupação do imóvel pelo locador.

Em resposta a questionamentos sobre a urgência da desocupação, o Instituto recebeu apenas o retorno: “A GCI realmente precisa fazer a retomada do imóvel. Espero que entendam e acatem ao prazo estabelecido na notificação para desocupação.” O centro cultural responsável por diversas atividades e projetos sociais possuía programação definida até dezembro, como visitas escolares agendadas e o Natal Literário Solidário.

Volnei afirma que o Instituto é uma galeria de arte referência no Brasil e a meta de se realocar é posterior à urgência de empacotar o acervo: “Gostaríamos muito de ter uma nova sede, a cidade precisa de um novo espaço cedido aos nossos projetos.” Apesar de todo o trabalho do Instituto ser de utilidade pública, ele é uma entidade privada, sem fins lucrativos que não conta com apoio ou recursos públicos para se manter.

A Biblioteca Quindim atende 1.300 famílias que usufruem deste espaço e dos empréstimos de livros. Volnei relata o transtorno de cancelar as atividades e parcerias programadas: “As crianças serão privadas da atividade de leitura. O Natal Literário, ação de mobilização social para os pequenos terem uma grande festa, será cancelado.” O presidente enfatiza que todo o apoio financeiro de doações é bem-vindo.

O futuro de bibliotecas e centros culturais independentes no Brasil é um fator de preocupação para Volnei, que opina que a falta de políticas públicas de apoio para as instituições fragiliza a manutenção. “O Estado não dá conta da demanda que a sociedade tem”, argumenta. O presidente percebe a diminuição da valorização desses centros, responsáveis pelo desenvolvimento socioeconômico e educacional da sociedade.