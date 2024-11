Exposição Espelhos D'Água, no MAB, é prorrogada até dezembro

A exposição Espelhos D'Água, da artista Vera Reichert, foi prorrogada até o dia 16 de dezembro, no Museu de Arte de Brasília (MAB). Desde a estreia em agosto, a mostra tem atraído visitantes ao oferecer uma experiência sensorial única sobre a água e a sua presença em diferentes biomas. A entrada é franca.

Conhecida por sua dedicação de 30 anos à água e temas relacionados, Vera Reichert apresenta mais de 30 obras em Espelhos D'Água. Na mostra, luzes e cores se entrelaçam em fotografias subaquáticas, instalações interativas e esculturas. Com curadoria de André Venzon, a exposição instiga uma reflexão sobre beleza, fragilidade dos ecossistemas aquáticos e uso sustentável dos recursos hídricos.

“A água nas obras de Vera é como uma extensão do divino, do humano e do natural, nos revelando sua própria magia e estabelecendo uma troca constante de energia com o observador”, destaca Venzon.