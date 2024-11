Bruno Mars é filmado andando de moto e bebendo cerveja em bar de BH

Bruno Mars continua causando no Brasil. Nesta terça-feira (5/11), o cantor foi filmado andando na garupa de uma moto pelas ruas de Belo Horizonte, local onde fará seu último show no país.

Imagens publicadas nas redes sociais também mostram Bruninho sentado na beira da calçada de um bar enquanto saboreia uma cerveja da marca Brahma.

O look de Bruno também chamou a atenção. O artista estava vestido com uma blusa do Brasil, uma calça azul e um boné com a bandeira do país.

Os internautas se divertiram com os momentos de Bruninho. Os fãs também suspeitam que ele esteja gravando um vídeo.

"Meu Deus, ele está preparando algum vídeo", disse um internauta. "O chinelo me pegou demais", disse outra. "O vídeo da turnê do Brasil simplesmente vai ficar divino", escreveu uma terceira.

Passagem de Bruno pelo Brasil

Bruno Mars chegou no Brasil há mais de um mês para fazer uma turnê que passou por cinco cidades, incluindo: São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, Curitiba e Belo Horizonte.

Enquanto esteve em solo brasileiro, Bruninho foi visto se divertindo em bares e deixou o coração dos fãs quentinho ao falar português nos shows.

O cantor se despede do Brasil nesta terça-feira (5/11), após concluir sua turnê em Belo Horizonte.