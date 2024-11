Cia. Novos Candangos apresenta a peça em escolas do DF

A Cia. Novos Candangos está de volta com um dos espetáculos de maior sucesso do grupo: Perdoa-me: Pesadelo Show!, apresentado em escolas na região de Sobradinho. A produção estará em cartaz em sessões abertas para todo o público nos dias 9 e 10 de novembro no Centro de Múltiplas Atividades, na Fercal, com entrada gratuita.

Com referências ao musical britânico Rocky Horror Picture Show, as tragédias de Nelson Rodrigues, ao Teatro Pop e a personagens como Chapolin, a peça está agora em circulação pelas escolas de Sobradinho e pela Fercal, locais onde cresceu o diretor e fundador da companhia, Diego de Leon. O espetáculo conta com debate com os estudantes sobre as obras de Nelson Rodrigues, que são tema do Programa de Avaliação Seriada (PAS). Tem, ainda, tradução em libras e audiodescrição para promover a acessibilidade.

A trama conta a história de Glorinha, uma jovem adolescente que é alvo de maus-tratos do tio que a criou. Porém, quando a garota se fascina pelo mundo dos cabarés, ela tem que lidar com fatos macabros do passado de sua família. “Os personagens de Perdoa-me: Pesadelo Show! encontram-se em um universo onírico entre o real e o pesadelo que se confunde nas revelações de traição e homicídio. Um contraste entre o pop e o erudito, lançando um olhar de estranhamento quanto à conduta humana”, explica Diego.







Serviço

Perdoa-me: Pesadelo Show!

Sexta-feira (8/11) de novembro, às 20h e dia 09 e 10 de novembro, às 19h. No Centro de Múltiplas Atividades (Quadra 10, Fercal - DF). Entrada Gratuita. Classificação indicativa: 14 anos.