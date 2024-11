Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para esta quarta-feira (6/11)

DIVINDADES E HUMANOS

Data estelar: Vênus e Urano em quincunce.

Os sentimentos recebem de nós, os humanos, a mesma veneração que oferecemos, ou talvez deva dizer, oferecíamos, aos deuses e deusas, lá naquela época em que ainda caminhavam entre nós, o que não acontece mais, e valeria a pena refletir a razão de as divindades terem decidido dar término à convivência evidente e se ocultarem nas sombras.

A tensa relação de humanos e divindades gira em torno de uma admiração mutua, nós admiramos as divindades porque elas são o que são e sempre atuam em consonância com suas naturezas, e elas nos admiram porque nossa pretensão de sermos diferentes do que somos nos leva a atos de estupidez e heroísmo em nome de dirigir nossos próprios destinos, em vez de sermos carregados por ondas maiores do que nossas faculdades, tal qual acontece o tempo inteiro no mundo das divindades.





































ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

Permita que sua alma sonhe alto e sem limites, porque não haveria necessidade de realizar qualquer coisa que o valha nesta parte do caminho, apenas se deixar embalar por essas imagens maravilhosas do futuro.







TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

Muitas dúvidas e dilemas se acumulam na alma, impedindo que este seja um momento dinâmico e fluido, como poderia ser. Já que isso é inevitável, aproveite o movimento e se dedique a investigar o que atrair a atenção.







GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

Sentir-se em perigo, ou sentir que as pessoas enxergam sua alma, não há necessariamente nada acontecendo que valide essas sensações, porém, se acontece, aproveite para fazer as devidas reflexões a respeito. É por aí.







CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

Seu jeito de fazer tudo pode entrar em rota de colisão com o jeito que outras pessoas têm, radicalmente diferente do seu. Não seria sábio se estender nessa discórdia, mas sair dela na primeira chance disponível.







LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

Forçar os acontecimentos para que se dobrem à sua vontade não seria uma jogada sábia nesta parte do caminho, os resultados seriam contraproducentes. É difícil a contenção, mas ainda é a melhor opção no cenário atual.







VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)

Suas certezas não condizem com as certezas que as pessoas apresentam, mas nesta parte do caminho seria inútil você entrar em conflito com elas, na tentativa de medir quem tem a razão. A razão não é de ninguém.







LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)

Se todas as opiniões estiverem certas, não haveria discórdia nem contradições. Porém, nem todas as opiniões devem ser levadas a sério, porque em muitos casos foram emitidas sem ter nenhum suporte na realidade.







ESCORPIÃO (nascimento entre 23/10 a 21/11)

Se as pessoas se relacionassem só em torno de interesses concretos, então não haveria relações íntimas, só de negócios. Há margem de sobra para você deixar de lado os interesses e se relacionar com leveza.





SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)

Tentando facilitar e simplificar, talvez aconteça o contrário, e isso não porque tenha faltado boa vontade à sua alma, mas porque as pessoas, em geral, andam muito desnorteadas nesta parte do caminho.







CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)

Há males que vêm por bem, mas enquanto acontecem a alma não tem como enxergar o bem que há em seus ventres. Viva tudo o que tenha para viver, tudo que acontecer, por pior que seja, traz em si algo interessante.





AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)

Melhor seria que você siga seu roteiro e não se desvie, porém, fácil dizer, mas muito complicado de cumprir, já que há tantas opiniões desencontradas acontecendo, que estimulam atitudes imaturas. Considere isso.





PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)

Está tudo muito desordenado, mas não se preocupe com isso, porque é uma situação passageira que, inclusive, servirá para você entender melhor quais são as prioridades que precisam ser protegidas das eventualidades.