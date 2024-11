Bicharada fala, e solta a voz, em Arca de Noé, novo clássico do cinema

Crítica // Arca de Noé ★★★★

Um leão ouve de perigosas serpentes que haverá "um cruzeiro 0800 (leia-se, de graça)": esta é uma das premissas para o longa-metragem Arca de Noé, embalado por intensa animação comandada por Alois di Leo (afeito ao mundo das animações) e Sérgio Machado (consagrado por filmes como Cidade Baixa e a série Cidade de Deus).

Em homenagem à filha do poeta Vinicius de Moraes (cuja obra dá base à parte da fita), há a inclusão da personagem Suzaninha, capaz de contestar os planos de Deus (na voz de Seu Jorge). Visto como "um estagiário", Noé, o avô de Suzana, recebe a missão de, num mundo "começado do zero", arregimentar um casal de cada espécime de bichos rumo à jornada marítima, que desaguará em inesperada disputa musical.

A coprodução entre Brasil e Índia se vale do apuro da supervisão de Walter Salles. Pesa ainda a simpatia infinita da dupla de ratos (à imagem da parceria entre Vinicius de Moraes e Tom Jobim). Para ter acesso à embarcação — eles que cantam e pintam o sete — improvisam um casal que, em nada, convence. Tom tem o pé no chão, enquanto Vini congrega ideais de um sonhador. Galanteios, cantorias e muita informalidade com jogos de palavras estarão em curso.

Com reações desproporcionais entre os animais, uma crise relacionada à comida e domínio territorial se desenha. Com ares de forçada liderança o leão Baruk III tenta imprimir autoridade, enquanto os animais chegarão à prática do "ninguém solta a pata de ninguém". Nisso, há desfile de novas roupagens para O pato, A casa, Valsa para uma menininha, A galinha-d'angola, O relógio, A corujinha, A cachorrinha e O leão.

Na leve revolução dos bichos proposta pelo filme, que ainda acolhe o sucesso Os bichinhos e o homem na trilha, quem se sobressai é Chico César, protagonista do momento dedicado ao mais sabichão dos animais, o bode Severino. Junto à defesa da "lei do mais forte" e da "questão de ordem", há bichos omissos ou revolucionários (caso da ratinha Nina). Pelas frestas, a hilária e descarada barata Alfonso (Gregório Duvivier) dá charme especial à fita.