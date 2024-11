Os Raimundos lançam música em homenagem à mulher brasileira

Banda de rock do Distrito Federal, os Raimundos vão comemorar os 30 anos de estrada com um álbum de músicas inéditas. O lançamento do disco Cantigas de garagem está previsto para abril, mas os fãs de punk rock já podem sentir um pouco da energia do próximo trabalho com o novo single Maria Bonita. A faixa já está disponível em todas as plataformas digitais.



A ideia do grupo é falar sobre a força da mulher brasileira e sobre o que é preciso para estar do lado dela. A música é um hardcore bem ao estilo dos Raimundos, com algumas referências à música nordestina “A letra tem uma malícia e tempero do Nordeste na medida! Nos primeiros acordes e estrofe, quem conhece, fala: ‘isso é Raimundos!’", diz a banda, em nota.

Com o jeito irreverente típico dos Raimundos, a nova faixa é produzida pelo vocalista Digão, com mixagem e masterização de João Milliet. Além dos vocais e da guitarra de Digão, Maria Bonita conta com Marquim na guitarra e backing vocals, Caio na bateria e Jean Moura no baixo e backing vocals.