Casa de Onijá faz evento de Ballroom com oficinas gratuitas e baile

A Casa Onijá estará oferecendo oficinas de performance e estética Ballroom nesta semana antes do baile deles no sábado (9/11). O evento Guerrilha 2.0 visa inserir e ensinar o público um pouco sobre esta cultura. As oficinas começam nesta terça-feira (5/11) e o baile será no sábado (9/11), ambos no Mercado Sul com entrada livre ao público.



Leia também: Novo álbum do The Cure lançado na sexta reflete evolução da banda



Os bailes dentro da cultura Ballroom marcam historicamente a resistência da comunidade LGBTQIAPN+ e os eventos celebram os corpos que ali ocupam e oferecem cortejos, batalhas e acolhimento para pessoas que nem sempre tiveram isso em casa. O movimento Ballroom, além das batalhas de vogue, se desenvolve no objetivo de criar redes de afeto. As casas, como chamam os coletivos, seguem posições hierárquicas e funcionam para muitos como família. A Casa Onijá marca a cena queer brasiliense como um desses espaços e nesta semana celebrará cinco anos de existência com um convite para que mais pessoas conheçam o movimento.

Leia também: Conheça cafeterias veganas que oferecem opções saborosas



A mother Pérola Onija conta, em entrevista ao Correio, o processo de idealização do Guerrilha 2.0: “As oficinas envolvem pessoas da cena, negras, indígenas e LGBTQIAPN+, promovendo uma rica troca de conhecimentos sobre a cultura Ballroom e tudo que é construído dentro dela. Receberemos convidadas de renome internacional, e, com muita luta, conseguimos reformar nosso espaço dentro da ocupação. Esperamos que, ao final das oficinas, os participantes sintam-se profundamente confiantes para desenvolver as expressões artísticas abordadas, sentindo-se encorajado a expressar sua identidade”. Ela ressalta a importância do contato do público com as experiências trans, negras e indígenas do evento, a fim de dar protagonismo a vivências desviantes. “Queremos que se sintam inspirados pelo talento e pela força dos artistas negros e trans, reconhecendo o valor de suas próprias histórias e potencial”, conta.

Leia também: Liam Payne: corpo do cantor é liberado para velório



A contribuição do Mercado Sul como centro cultural foi palco a produções artísticas não centralizadas no Plano Piloto, com a ideia de pluralizar a cena do DF e viabilizar projetos periféricos desde 2015. O projeto Vivência Ballroom Mercado Sul, por exemplo, foi criado por Imperatriz Leoní Onijá (Webert da Cruz) e pelo pai fundador da casa, Guajá Onijá (Ruan Guajajara), que desde 2019 faz o Distrito Federal ver a cena ballroom florescer. Em colaboração com a mãe fundadora Paris Onijá (Paris Suwika), o coletivo transformou duas lojas em centros de criação artística e afirmação de vivências LGBTQIAPN+. A cultura ballroom é uma ferramenta de resistência que se conecta diretamente com as lutas sociais e culturais das populações periféricas. “Em Taguatinga, apesar de ser uma cidade com melhores condições, existem algumas comunidades periféricas, a nossa é o Mercado Sul. Aqui, a partir dos espaços de cultura, da ocupação, jovens periféricos de várias quebradas do DF vêm para participar e produzir uma série de atividades culturais, como as vivências ballroom e as balls. Em Taguatinga, no DF, no Brasil e no mundo a ballroom se torna uma forma de afirmação de pertencimento e resistência contra a exclusão, seja social, econômica ou cultural. Essa expressão é um reflexo da necessidade de visibilidade e reconhecimento, além de contribuir para a luta contra a gentrificação e movimentação artística da cidade”, conta Webert.

Leia também: Caetano Veloso responde questão do Enem que usa músicas deles



As casas visam criar possibilidades de crescimento profissional, além do pessoal. Os responsáveis pelas houses buscam viabilizar alternativas de monetização com o objetivo de emancipar financeiramente os associados. “A Casa de Onijá busca promover a autonomia e gerar renda para artistas periféricos a partir de diversas iniciativas. Isso inclui a realização de eventos como o Baile de Guerrilha e outras atividades culturais que geram grana e visibilidade para artistas locais. Além disso, o coletivo busca engajar novos projetos que possibilitem a geração de trabalho, não só para o coletivo em si, mas também para apoiar coletivos parceiros. Pessoas de outras casas e artistas das cidades do DF, criando espaços para a profissionalização e o reconhecimento desses talentos”, diz Leoní Onijá (Webert da Cruz).





Programação:



Oficinas gratuitas:

- 5/nov (terça) - 19h - Oficina de Truques de Maquiagem para Face com Garnet Onijá , levar maquiagens próprias.

- Quarta-feira (6/11) - 19h - Oficina de Funk com Princess Karine Onijá

- Quinta-feira (7/11) - 19h - Oficina de Chant com Legendary Rick 007

- Sexta-feira (8/11) - 15h - Capoeira Vogue com Mother Puma Camillê Ile Legbara

- Sexta-feira (8/11) - 19h - Oficina de Dinâmicas de Batalha de Vogue Femme com Mother Pérola Onijá

- Sábado (9/11) - 17h - Baile de Guerrilha 2.0

Serviço:

Guerrilha 2.0

A partir desta terça-feira (5/11) até sábado (9/11), no Mercado Sul - St. B Sul Qsb13 lote15 mercado sul - Taguatinga. Entrada livre

*Estagiário sob a supervisão de Nahima Maciel