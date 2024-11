Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para esta quinta-feira (7/11)

O VAZIO E O INFINITO

Data estelar: Lua cresce em Capricórnio.

Subi a montanha mais alta do mundo e de lá se ouvia a síntese de todas as queixas de nossa humanidade, e me deu vertigem porque vi a morte e a vida se movimentando em frenesi numa dança que mais parecia um redemoinho, que de um lado aspirava novas almas do espaço infinito e as colocava no mundo a participar da dança, e do outro lado sugava as almas do mundo e as cuspia ao infinito.

Mesmo de lá de longe, na montanha mais alta do mundo, consegui ver as pessoas de perto, do lado de dentro, e vi nelas a amarga certeza de se sentirem abandonadas e sozinhas, mas também vi a serenidade graciosa de se sentirem abençoadas, rodopiando em frenesi na dança cotidiana, que de um lado se alimenta de abundância inesgotável, enquanto do outro cospe ao Vazio as ideações ignorantes e estúpidas.

































ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

Sonhar alto e pretender chegar longe, por que não? Se nossa humanidade é capacitada a sonhar sem limites, deverá haverá alguma razão para isso, muito mais sábia do que a obrigação de se cingir sempre à adequação.







TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

Nem sempre as preocupações ansiosas têm respaldo em algo concreto, em muitos casos essas são criaturas de si mesmas, se multiplicando a bel prazer enquanto sua alma passa a se convencer de serem parte da realidade.





GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

Não há nada acontecendo que coloque você em perigo, há apenas palavras ao vento que as pessoas emitem sem saber direito o que dizem, nem tampouco reconhecerem que essas palavras tocam em algum nervo de sua alma.





CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

Faça do seu jeito, e quando alguém vier a reclamar que deveria ser feito de outro jeito diferente, procure tomar distância e evitar confrontos inúteis. Continue fazendo do seu jeito, os resultados serão favoráveis.





LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

Há barulho demais acontecendo, e a alma se distrai, imaginando que há algo interessante em marcha. É barulho apenas, é gente querendo atrair a atenção sem que necessariamente haja algo interessante para se contemplar.





VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)

Os bons sentimentos trazem serenidade ao coração, mesmo que, no fundo, a alma saiba que representam apenas uma pequena ilha no imenso oceano de dificuldades e perrengues que continuam acontecendo. Aproveite muito.





LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)

Há horas em que as palavras, por mais bem-aventuradas que sejam, atrapalham mais do que ajudam, pelo simples motivo de que a alma precisa ficar um pouco à sós consigo mesma, fechando os ouvidos a todas as opiniões.





ESCORPIÃO (nascimento entre 23/10 a 21/11)

Os interesses que tornam atrativas certas pessoas podem não ser muito claros nesta parte do caminho. É importante você continuar fazendo relações públicas, mas por enquanto há de ser desprovido de interesses.







SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)

Considere o seguinte, por mais puras e bem intencionadas que sejam suas atitudes agora, nada garante que as respostas sejam positivas. Há um quê de loucura no ar, que põe de ponta-cabeça tudo que anda acontecendo.









CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)

Suas pretensões ocultas tendem a se revelar, mas não se agite, porque essa revelação acontecerá apenas às pessoas interessadas em você, propiciando uma aproximação que, de outra maneira, não aconteceria.

AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)

As pessoas incentivam você a tomar atitudes que, para elas, são muito simples, mas isso é assim apenas porque quem estará na linha de frente será você, e não elas. Tome distância e silencie esse barulho infernal.





PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)

Com palavras se pode chegar longe, mas uma vez que chegar lá sua alma será cobrada na prática, já que as promessas têm prazo de validade, enquanto a prática permanece e se enraíza na realidade. Considere isso com carinho.