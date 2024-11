Curso de audiovisual da UnB participa da Semana Universitária

Durante a 24ª edição do evento Semana Universitária da UnB, haverá mostra de cursos, encontro de extensionistas e congresso de iniciação científica até este domingo (10/11). Na Faculdade de Comunicação (FaC), o curso de audiovisual foi um dos que participou, nesta terça-feira (5/11), com direito a palestras com os professores e coordenadores e exibições de curtas-metragens produzidos pelos alunos.

Pela manhã, na entrada do pavilhão Anísio Teixeira, a história, as metodologias e as instalações do curso de cinema da UnB foram apresentados ao público. Em seguida, foi exibido o trabalho de alunos e ex-estudantes do curso e foram abertas perguntas para a plateia. Às 12h30, houve outra sessão de curta-metragem, seguida de um debate sobre os benefícios dos aprendizados no curso, como desenvolvimento criativo e técnico dos estudantes.

A Semana Universitária deste ano tem como tema O mundo em nós: construindo um presente sustentável, com o objetivo de promover reflexões sobre sustentabilidade e o papel individual na criação de uma sociedade mais justa e consciente.